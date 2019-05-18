Шварценеггер об инциденте в ЮАР: «Я думал, что меня просто толкает толпа»

Йоханнесбург, ЮАР, , 19:35 — REGNUM Спортсмен, актёр и политик Арнольд Шварценеггер, на которого было совершено нападение в деловом центре Сандтон города Йоханнесбурга в ЮАР, прокомментировал случившееся на странице в соцсети Twitter.

«Я думал, что меня просто толкает толпа, такое часто случается, — написал артист. — Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы».

Спортсмен также добавил, что злоумышленнику не удалось прервать его трансляцию в Snapchat, а поклонникам не стоит волноваться.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая в деловом центре Сандтон города Йоханнесбурга в ЮАР было совершено нападение на актёра Арнольда Шварценеггера. Во время фотосессии с поклонниками к Шварценеггеру, который присутствовал в качестве судьи на мероприятии Arnold Classic Africa в конференц-центре в Сандтоне, сзади подбежал неизвестный и сильно толкнул его ногой в спину.

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