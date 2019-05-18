Водитель в Омской области задержан по подозрению в наезде на ребёнка

Омск, , 19:14 — REGNUM Ребёнок в Омской области скончался после наезда на него легкового автомобиля. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП со смертельным исходом произошло около 18:30 (15:30 мск) в селе Александровка. По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2114 и находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на ребёнка.

Отмечается, что в момент наезда ребёнок шёл по краю проезжей части. В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель, подозреваемый в смертельном наезде, задержан. Начато расследование обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудника полиции в Саратове в связи с гибелью подростка в результате наезда. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

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