Полицейского в Саратове задержали в связи со смертельным ДТП

Саратов, , 17:18 — REGNUM Уголовное дело возбуждено сотрудниками следственного управления следственного комитета по Саратовской области в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в смертельном наезде на подростка. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствием предварительно установлено, что подозреваемый, сотрудник УМВД по городу Саратову, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и сбил подростка 15-ти лет. В момент наезда подросток шёл по обочине дороги.

В отношении сотрудника полиции, подозреваемого по делу о наезде на ребёнка, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Кроме того, отмечается, что по факту ДТП проходит служебная проверка, по результатам которой, возможно, будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, а руководители сотрудника будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заключении под стражу по решению суда города Иркутска обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, совершившего наезд на несовершеннолетнего.

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