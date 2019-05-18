Суббота, 18 Мая 2019 года
14:19:36 МСК

Женщина и трёхлетний ребёнок пострадали в ДТП в Югре

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

Сургут, Югра, 18 мая 2019, 14:19 — REGNUM  Женщина и ребёнок пострадали в результате наезда на них иномарки в Сургуте. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительной информации, водитель на легковой иномарке совершил наезд на 35-летнюю женщину с трёхлетним ребёнком. В момент наезда мать и ребёнок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мать и ребёнок получили травмы и были госпитализированы. Водитеь иномарки не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заключении под стражу по решению суда города Иркутска водителя, совершившего наезд со смертельным исходом на подростка.

Читайте ранее в этом сюжете: По решению суда в Иркутске заключён под стражу обвиняемый в смертельном ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить