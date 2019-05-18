Женщина и трёхлетний ребёнок пострадали в ДТП в Югре

Сургут, Югра, , 14:19 — REGNUM Женщина и ребёнок пострадали в результате наезда на них иномарки в Сургуте. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительной информации, водитель на легковой иномарке совершил наезд на 35-летнюю женщину с трёхлетним ребёнком. В момент наезда мать и ребёнок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мать и ребёнок получили травмы и были госпитализированы. Водитеь иномарки не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заключении под стражу по решению суда города Иркутска водителя, совершившего наезд со смертельным исходом на подростка.

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