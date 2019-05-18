По решению суда в Иркутске заключён под стражу обвиняемый в смертельном ДТП

Иркутск, 18 мая 2019, 13:34 — REGNUM Водитель, обвиняемый в смертельном наезде на подростка, заключён под стражу по решению Октябрьского суда города Иркутска. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба МВД РФ.
Решение о заключении обвиняемого в смертельном наезде принято на заседании Иркутского суда по результатам рассмотрения собранных материалов по данному делу. По решению суда 26-летний водитель иномарки пробудет под арестом до 15 июля.
По данным следствия, водитель совершил наезд на 17-летнего пешехода 15 мая текущего года. Подросток в результате ДТП скончался от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП.
Личность водителя была установлена сотрудниками полиции, в течение суток водитель был доставлен в главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.
При проведении расследования следственные органы установили свидетелей ДТП, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели медицинское освидетельствование водителя и назначили необходимые экспертизы.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с маршруткой и большегрузом в Волгограде, в результате которого пострадали 17 человек. Водитель большегруза задержан в качестве подозреваемого.
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