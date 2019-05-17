Пожарные спасли 15 человек из горящего жилого дома в Москве

Москва, , 20:40 — REGNUM Пожар произошёл вечером 17 мая в многоэтажном жилом доме в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на четвёртом этаже 12-этажного дома, расположенного по адресу: улица Немчинова, 10. Площадь, охваченная огнём, составила около 20 квадратных метров.

Сообщается, что в течение часа пожар удалось ликвидировать. В ходе тушения огня сотрудниками МЧС было спасено 15 человек, одному человеку понадобилась помощь медиков.

Причины и обстоятельства пожара в настоящее время выясняются.