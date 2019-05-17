Пятница, 17 Мая 2019 года
20:40:10 МСК

Пожарные спасли 15 человек из горящего жилого дома в Москве

Происшествия

Инцидент произошёл в Тимирязевском районе на севере столицы

Москва, 17 мая 2019, 20:40 — REGNUM  Пожар произошёл вечером 17 мая в многоэтажном жилом доме в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на четвёртом этаже 12-этажного дома, расположенного по адресу: улица Немчинова, 10. Площадь, охваченная огнём, составила около 20 квадратных метров.

Сообщается, что в течение часа пожар удалось ликвидировать. В ходе тушения огня сотрудниками МЧС было спасено 15 человек, одному человеку понадобилась помощь медиков.

Причины и обстоятельства пожара в настоящее время выясняются.

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Пожары в жилых домах
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