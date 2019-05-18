ДНР: Пять раз за сутки нарушили режим перемирия украинские боевики

Донецк, , 10:44 — REGNUM Пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские войска. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив все договорённости о перемирии и Минские соглашения, украинские боевики обстреляли территорию ДНР с применением миномётов калибра 120 мм, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под обстрел со стороны украинских войск попали пять населённых пунктов ДНР: Крутая Балка, Жабичево, Александровка, Докучаевск, Саханка.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДРН нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Общее количество боеприпасов, выпущенных при обстрелах территории ДНР украинскими боевиками составило 54 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле села Крутая Балка в окрестностях города Ясиноватая. При обстрелах был повреждён жилой дом.

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