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ДНР: Пять раз за сутки нарушили режим перемирия украинские боевики

Происшествия

При обстрелах украинские войска использовали более 50 единиц боеприпасов

Донецк, 18 мая 2019, 10:44 — REGNUM  Пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские войска. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив все договорённости о перемирии и Минские соглашения, украинские боевики обстреляли территорию ДНР с применением миномётов калибра 120 мм, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под обстрел со стороны украинских войск попали пять населённых пунктов ДНР: Крутая Балка, Жабичево, Александровка, Докучаевск, Саханка.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДРН нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Общее количество боеприпасов, выпущенных при обстрелах территории ДНР украинскими боевиками составило 54 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле села Крутая Балка в окрестностях города Ясиноватая. При обстрелах был повреждён жилой дом.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли район Ясиноватой — СЦКК

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