Трамп решил расследовать связи Байдена с Китаем

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп активно поддержал идею проведения расследования финансовых связей Китайской Народной Республики с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который собирается участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Журналист телеканала задал Трампц вопрос о том, необходимо ли проводить расследование из-за того, что правительство Китая якобы вкладывает миллиарды долларов в семейный бизнес Байдена.

«Сто процентов. Это позор», — ответил Трамп.

При этом особо не уточнялось, о каких именно вложения и о каком именно семейном бизнесе Байдена идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году компанияя сына Джо Байдена Хантера заключила соглашение с Банком Китая о капиталовложениях на миллиард долларов.

Кроме того, американские СМИ выяснили, что Хантер Байден и его партнеры по бизнесу создали целый ряд коммерческих структур, которые, в свою очередь, были задействованы в многомиллионных сделках с фирмами, принадлежащими китайским властям.