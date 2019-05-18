Суббота, 18 Мая 2019 года
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Четыре человека отравились насмерть черепашьим мясом на Мадагаскаре

Происшествия

Еще 57 получили отравления

Антананариву, 18 мая 2019, 02:20 — REGNUM  Четыре человека погибли, еще 57 отравились черепашьим мясом на западе Мадагаскара, передает радиостанция RFI со ссылкой на заявление местной жандармерии.

Сообщается, что 8 мая от отравления погибли двое детей — десяти и одиннадцати месяцев, другие двое погибших — пожилые люди. Семеро пострадавших до сих пор находятся в больнице. Отмечается, что промысел морской черепахи запрещен на Мадагаскаре и употребление мяса животного является нелегальным.

Рыбака, продавшего мясо, арестовали за незаконную охоту и продажу. Подчеркивается, что рыбак также пострадал, ведь он тоже ел это черепашье мясо.

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Массовые пищевые отравления
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