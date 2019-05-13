В Днепропетровске неизвестные взорвали банкомат

Днепропетровск, Украина, , 08:56 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) в здании парикмахерской прогремел сильный взрыв, сообщил 13 мая ресурс «Информатор».

Злоумышленники попытались таким образом ограбить банкомат, стоявший у входа в парикмахерскую, однако завладеть кассетами с деньгами им не удалось.

Взрыв полностью разрушил коридор парикмахерской. Он был такой силы, что дверь парикмахерской оказалась на противоположной стороне улицы.

По предварительным данным, банкомат взорвали, запустив в приёмник купюр трубку, по которой шёл газ.

В деталях случившегося разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в здании сельсовета.

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