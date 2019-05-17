«Автопилот» Tesla заподозрили в причастности к еще одному смертельному ДТП

Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Национальный совет по безопасности на транспорте США выяснил, что во время аварии автомобиля Tesla со смертельным исходом был включен автопилот, следует из предварительного отчета регулятора.

Из отчета следует, что во время аварии, которая произошла 1 марта во Флориде, система автопилота в автомобиле была активна в момент столкновения. Автопилот включился за 10 секунд то того, как автомобиль врезался в грузовую машину. В момент столкновения автомобиль Tesla Model 3 двигался со скоростью 110 км/ч, в результате чего водитель машины погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года автомобиль Tesla, двигаясь в режиме автопилота, столкнулся с полицейским автомобилем в штате Калифорния. В результате ДТП пострадал водитель Tesla. В полицейской машине на момент аварии никого не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в полицейскую машину в США