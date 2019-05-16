Столица Йемена подверглась авиаудару, унёсшему жизни шестерых жителей

Сана, , 14:50 — REGNUM Авиаудар сил аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии, нанесенный по столице Йемена, привёл к человеческим жертвам, 16 мая сообщил телеканал Al Masirah.

По информации, предоставленной медицинскими работниками движения «Ансар Аллах», налет на Сану унёс жизни шестерых человек и ещё 52 человека получили ранения различной степени тяжести, среди жертв двое детей. Так как на территории, занятой хуситами, ощущается нехватка медицинского оборудования и медикаментов, число погибших может увеличится.

В данный момент продолжается спасательная операция и продолжают поступать данные о пропавших без вести. По данным Al Masirah силы ВВС аравийской коалиции намерены возвращаться и налёты продолжатся.

Поводом для авиаудара стало осуществленное ранее хуситами нападение на нефтепровод национальной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Движение «Ансар Аллах», проведшее атаку при помощи беспилотников, объявило, что данное действие стало ответом «на агрессию королевства против Йемена».

16 мая силы, руководимые Саудовской Аравией, заявив, что приняты « все меры для защиты гражданского населения», провели серию авианалётов, целью которых стали командные пункты, склады с оружием и боеприпасами, военные лагеря в городе Сана и пригородах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муаллими заявил, что королевство намерено поддерживать политические усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта в Йемене.

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