Оползни в Индонезии: есть погибшие

Джакарта, , 13:54 — REGNUM В результате оползней в Индонезии, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере пять человек, сообщает 14 мая Anadolu Ajansi.

Жертвами стали люди, работающие на незаконном золотом прииске на западе страны, в 60 км от столицы государства, города Джакарта.

«По информации местных жителей, здесь работало порядка 20 шахтеров. Трое человек спаслись, остальные находятся под завалами», — говорится в заявлении представителя Национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Напомним, подобные инциденты происходят в Индонезии не первый раз: в 2015 году в этом же регионе погибли 12 шахтеров, также ставших жертвами оползней.

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