В Ростове-на-Дону мать с ребёнком задохнулись от угарного газа

Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону 41-летняя женщина с девятилетним сыном погибли, надышавшись угарным газом. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении СКР.

По имеющемся сведениям, тела ростовчанки и её ребёнка были обнаружены в квартире, расположенной по проспекту 40-летия Победы, 178, 11 мая около 18:00. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Назначены судебно-медицинские и строительно-техническая экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, уточнили в ведомстве.