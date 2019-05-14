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В Греции менее чем за сутки произошли два землетрясения

Происшествия

Детали

Закинфос, Греция, 14 мая 2019, 12:00 — REGNUM  Землетрясение силой 4,6 балла по шкале Рихтера зафиксировано в Греции вечером 13 мая возле острова Закинфос, сообщает AMNA.

Подземные толчки происходили в море на восток от столицы острова, города Закинфос. По данным Геодинамического института Афин, эпицентр землетрясения расположен в морской зоне между Закинфосом и Пелопоннесом, в 19 километрах от города Амальяда, и имеет глубину очага 5 километров.

В ночь на 14 мая землетрясение произошло уже в 13 км от Амальяды, сила составила 4,3 балла по шкале Рихтера. Вибрация и в этом случае происходила в море, в 217 километрах к западу от Афин, как уточнил Геодинамический институт. О травмах или материальном ущербе до сих пор не сообщалось.

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Землетрясения
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