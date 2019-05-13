Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Прага, , 22:41 — REGNUM Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».

По информации издания, в результате несчастного случая Екатерина Бобкова получила многочисленные травмы и перенесла несколько операций, после чего её ввели в состояние искусственной комы.

Сообщается, что родственники и коллеги девушки из московского ночного клуба, в котором она работала, объявили сбор средств на её лечение.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием.

Екатерина Бобкова, отдыхавшая в день инцидента вместе с футболистами, выступала на процессе в качестве свидетеля. Девушка была единственной, кто в ходе конфликта заступился за водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. На суде она заявила, что пыталась закрывать мужчину своим телом, чтобы защитить его от ударов.