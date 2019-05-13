ДТП с участием бронированного автомобиля ГИБДД произошло в Москве

Москва, , 17:45 — REGNUM ДТП с участием легковой машины и автомобиля ГИБДД произошло утром 13 мая на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правления Госавтоинспекции.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: бронированного служебного автомобиля в колонне сопровождения ГИБДД и автомобиля Opel», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, после проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента, отметили в пресс-службе.