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ДТП с участием бронированного автомобиля ГИБДД произошло в Москве

Происшествия

Авария произошла на Севастопольском проспекте

Москва, 13 мая 2019, 17:45 — REGNUM  ДТП с участием легковой машины и автомобиля ГИБДД произошло утром 13 мая на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного правления Госавтоинспекции.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: бронированного служебного автомобиля в колонне сопровождения ГИБДД и автомобиля Opel», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, после проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента, отметили в пресс-службе.

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Дорожно-транспортные происшествия
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