Люгде, Германия, , 12:40 — REGNUM

В немецком городе Люгде (Северный Рейн — Вестфалия) следователи опубликовали отчет о предполагаемой деятельности банды педофилов. Отчет передан прокуратуре, в ближайшие дни на его основании должны быть предъявлены первые обвинительные акты, пишет газета Westfalen-Blatt 13 мая.

Согласно отчету, главные подозреваемые — двое мужчин 56 и 33 лет. Один из них, по мнению следователей, надругался над 28 детьми, другой над 18-ю. Самые ранние преступления относятся еще к 90-м годам. Полиция установила личности 41 жертвы и выявила более тысячи конкретных преступлений. На момент преступления большинству пострадавших было от 3 до 14 лет.

Кроме того, сотрудники полиции установили, что злоумышленники заставляли несовершеннолетних совершать надругательства над другими детьми и снимали происходящее на видеокамеры. Место для съемок было оборудовано на площадке для кемпинга в Люгде.

Двое подозреваемых и их предполагаемый 49-летний сообщник находятся под стражей уже несколько месяцев. Кроме того, под следствием находятся еще пятеро предполагаемых сообщников, подозреваемых в хранении детской порнографии, сексуальном насилии и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Как сообщало ИА REGNUM, в марте в ходе расследования этого дела исчезли материалы с уликами, записанные на 155 CD-дисков.