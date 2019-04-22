В селе под Днепропетровском неизвестные взорвали и ограбили банкомат

Орловщина, Украина, , 11:49 — REGNUM В селе Орловщина Днепропетровской области грабители взорвали банкомат, расположенный в здании сельсовета, сообщило 22 апреля региональное издание «Наше мисто».

Предположительно банкомат взорвали при помощи газовой смеси. Взрыв бы такой силы, что купюры разметало вокруг здания сельсовета.

Злоумышленники завладели деньгами и скрылись с места преступления. Сейчас их ищут правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали участников группы, подозреваемой в грабеже банкоматов при помощи поддельных карточек.

Читайте также: В Киеве задержаны подозреваемые в грабеже банкоматов