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В селе под Днепропетровском неизвестные взорвали и ограбили банкомат

Происшествия

Купюры разлетелись вокруг здания

Орловщина, Украина, 22 апреля 2019, 11:49 — REGNUM  В селе Орловщина Днепропетровской области грабители взорвали банкомат, расположенный в здании сельсовета, сообщило 22 апреля региональное издание «Наше мисто».

Предположительно банкомат взорвали при помощи газовой смеси. Взрыв бы такой силы, что купюры разметало вокруг здания сельсовета.

Злоумышленники завладели деньгами и скрылись с места преступления. Сейчас их ищут правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали участников группы, подозреваемой в грабеже банкоматов при помощи поддельных карточек.

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Ограбления банков и инкассаторов
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