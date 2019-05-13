В Хакасии от огня пострадало уже около 400 га леса

Абакан, , 08:53 — REGNUM В Хакасии работники лесного хозяйства в 2019 году выезжали на тушение пожаров 20 раз. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, с начала сезона в Хакасии от огня пострадало около 400 гектаров леса.

Больше всего возгораний произошло в Усть-Бюрском, Боградском и Туимском лесничествах. Специалисты объясняют это тем, что данные территории являются наиболее посещаемыми людьми.

Самый большой пожар — площадью 200 гектаров — зафиксирован в Таштыпском лесничестве. Очаг возник в труднодоступной тайге 6 мая. Его ликвидировали только 12 мая. В тушении, которое осложнялось ветреной погодой, участвовали около 30 человек и три автомобиля.

По оценкам профильного министерства, причина половины всех пожаров — травяные палы. Огонь «заходил» в лес с прилегающих земель. В ряде инцидентов виноваты местные жители, разводившие костры.

Читайте также: Особый противопожарный режим введён в Хакасии

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта 2019 года действует особый противопожарный режим. Его действие продлили до 25 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Особый противопожарный режим продлили в Хакасии