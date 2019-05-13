Власти ОАЭ заявили о диверсии в порту Фуджайра

Абу-Даби, , 02:40 — REGNUM Акты саботажа в отношении четырех коммерческих судов имели место в исключительной экономической зоне Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает агентство WAM.

Утром 12 мая, говорится в заявлении МИД, торговые суда «стали целью акта саботажа». Пострадавших не было, утечек топлива не произошло. Местные и иностранные структуры расследуют инцидент.

Иных подробностей произошедшего не приводится. Отмечено, что порт Эль-Фуджайры действует в обычном режиме.

В МИД ОАЭ подчеркнули, что мировому сообществу следует взять обязательства по предотвращению любых попыток подорвать безопасность морского движения посредством подобных «диверсионных актов». Такого рода инциденты угрожают жизням моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ливанский телеканал Al Mayadeen проинформировал о нескольких взрывах на нефтяных танкерах в порту Эль-Фуджайры. Власти эмирата позднее опровергли эти сведения.

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