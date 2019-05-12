При пожаре в доме капитана Гринфельда в Архангельске погибли два человека

Архангельск, , 14:08 — REGNUM При пожаре в деревянном доме Гринфельда в Архангельске погибли два человека, ещё один пострадал. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Пострадавшее от пожара здание является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в начале XX века и принадлежало капитану дальнего плавания и общественному деятелю Павлу Петровичу Гринфельду.

Из-за плачевного состояния здания в нём на момент пожара никто не проживал. Кроме того, власти приняли меры по ограничению доступа посторонних граждан в здание. В доме были заколочены окна и двери.

При пожаре огнём были повреждены стены и кровля здания. При тушении возгорания пожарными были обнаружены в доме женщина без признаков жизни и мужчина с тяжёлым отравлением продуктами горения. Пострадавший был госпитализирован.

При разборе завалов пожарные обнаружили тело ещё одного погибшего. Тело сильно обгорело, поэтому пока личность погибшего человека не установлена.

Предполагается, что погибшие и пострадавший являются лицами без определённого места жительства. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом доме в Самаре. Из дома пожарными были эвакуированы 20 человек. Пострадавших и погибших нет.

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