Из горящего жилого дома в Самаре эвакуировали 20 человек

Самара, , 11:17 — REGNUM Из-за пожара в жилом доме в Самаре эвакуированы 20 человек. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании в частном одноэтажном доме барачного типа в поселке Рубежный в Самаре поступила на пульт дежурного в 9:45 по местному времени (8:45 по московскому времени). Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что горит кровля здания на площади в 100 квадратных метров. Затем огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров. После этого пламя удалось локализовать.

Из здания были эвакуированы 20 человек. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.