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Из горящего жилого дома в Самаре эвакуировали 20 человек

Происшествия

Пострадавших нет

Самара, 12 мая 2019, 11:17 — REGNUM  Из-за пожара в жилом доме в Самаре эвакуированы 20 человек. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании в частном одноэтажном доме барачного типа в поселке Рубежный в Самаре поступила на пульт дежурного в 9:45 по местному времени (8:45 по московскому времени). Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что горит кровля здания на площади в 100 квадратных метров. Затем огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров. После этого пламя удалось локализовать.

Из здания были эвакуированы 20 человек. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

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Пожары в жилых домах
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