Из пострадавшего дома под Ростовом-на-Дону эвакуировано 13 человек

Каменский район, Ростовская область, , 10:04 — REGNUM Из многоквартирного дома в посёлке Чистоозерный (Каменский район Ростовской области), в котором в ночь на 12 мая произошёл взрыв бытового газа, эвакуировано 13 человек. Пострадавшим региональные власти окажут материальную помощь. Средства на эти цели будут выделены из областной казны. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве.

Уточняется, что в пострадавшем доме расположено 16 квартир, из них семь повреждены взрывной волной, три разрушены.

По информации областного управления МЧС, на месте происшествия продолжаются работы по разбору завала. В них задействовано более 100 спасателей и около 30 единиц техники.

Кроме того, организована работа психологов.

ИА REGNUM напоминает, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Читайте развитие сюжета: «Людей под завалами нет» — ростовские спасатели