Четыре человека спасены из труднодоступной местности в Якутии

Якутск, , 16:26 — REGNUM Четырёх человек нашли спасатели в труднодоступной местности в Якутии. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о людях, оказавшихся в сложной ситуации в труднодоступной местности была получена в ГУ МЧС по региону 9 мая. В 40 километрах от села Угольное около реки Зырянка сломались два грузовика, на котором ехали четверо мужчин.

Два человека пошли пешком по направлению к населённому пункту, но один из них повредил ногу. Двое остались возле транспортных средств. При этом отмечалось, что продуктов у людей нет, а местность вокруг испещрена медвежьими следами.

Для поиска и спасения людей был оправлен вездеход, но из-за половодья и плохой дороги спасатели не смогли добраться до места.

11 мая на поиски из села Зырянка вылетел вертолёт «Полярных авиалиний», на борту которого находились спасатели, фельдшер и проводник. Все четыре человека были найдены и спасены. Всех доставили в село Зырянка, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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