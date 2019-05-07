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Малолетние «выживальщики» из Бурятии пошли в поход с глобусом и потерялись

Происшествия

На «путешествие» троих друзей вдохновил фильм про выживание на природе

Улан-Удэ, 7 мая 2019, 09:21 — REGNUM  Трое воспитанников школы-интерната Улан-Удэ в возрасте 12 и 13 лет потерялись в ходе самостоятельного похода на Байкал. Сигнал об их исчезновении поступил в полицию города вечером 6 мая.

Правоохранители организовали поиски пропавших, к которым присоединились поисковики-волонтёры. Уже к утру следующего дня мальчики были найдены.

«Пропавших нашли около 4 часов утра в районе станции Дивизионная. С ними всё в порядке», — отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщили «Байкал-Daily» поисковики, мальчики намеревались дойти до Байкала. К походу друзья подготовились заранее — взяли с собой рюкзаки, карты и даже глобус. С помощью карт путешественники, видимо, и решили ориентироваться на дороге. Отмечается, что на пеший поход мальчиков мог вдохновить документальный фильм про выживание в условиях дикой природы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале в Забайкалье 10-летний мальчик, которого двое суток искали полиция и поисковики, был найден в квартире у своего друга. Всё это время мальчики провели за компьютерными играми.

Пропавший в Забайкалье ребёнок двое суток играл у друга на компьютере

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Исчезновения и поиски людей
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