В результате этнических атак в Мали за неделю погибли 18 человек

Бамако, , 15:51 — REGNUM В ходе двух атак, прошедших на прошлой неделе в центральном Мали, погибли 18 жителей страны, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление миротворческой миссии ООН MINUSMA.

«ООН призывает власти удвоить усилия, направленные на предотвращение бесконечного межэтнического насилия, чья цикличность вызывает особые опасения в особенности в существующем небезопасном положении», — заявил глава MINUSMA Махамат Салех Аннадиф.

Число жертв столкновений местных этносов кочевников фульбе и охотников догон продолжает расти. В 2018 году в результате конфликта погибли сотни человек.

В марте 2019 года в ходе одного столкновения погибли 157 представителей этноса фульбе в городе Мопти. Этот инцидент стал одним из самых жестоких и кровопролитных в регионе.

Эскалация конфликтов привела к отставке правительства Мали в апреле 2019 года.