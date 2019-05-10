В Германии в ночь на 9 мая осквернено советское военное кладбище

Берлин, , 13:52 — REGNUM Как сообщает DW, в ночь на четверг, 9 мая, на советском воинском кладбище в городе Шпремберг в федеральной земле Брандебург неизвестными лицами были осквернены 57 надгробий. По сообщению полиции, преступники нанесли на них нацистские символы и распылили краску.

Правоохранительные органы усматривают в этом «действия, противоречащие конституции». Проводится расследование.

По данным сайта «Советские военные мемориалы в Германии», созданного при участии Германо-российского музея и посольства РФ в Германии, в городе Шпремберг находятся два советских воинских кладбища, на которых похоронены 787 погибших в боях солдат и офицеров Красной Армии.

Издание подчёркивает, что в Германии, как и во всех европейских странах, победу над нацизмом отмечают 8 мая, тогда как в России День победы празднуют 9 мая.

Капитуляция нацистской Германии первоначально была подписана 7 мая в оккупированном войсками союзников Реймсе. Хотя на ней присутствовал представитель СССР, такая капитуляция символизировала определяющую роль США и Великобритании в победе над Германией. По требованию Сталина акт капитуляции был подписан повторно в ночь на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте, занятом советскими войсками. Празднование победы над нацистской Германией 8 или 9 мая определяет отношение к вкладу СССР в победу.