Дети подорвались на фугасе в Афганистане

Кабул, , 09:30 — REGNUM В результате взрыва фугаса в афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны погибли четверо детей, и ещё пятеро получили ранения. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Tolo News.

По данным телеканала, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков. Возраст погибших детей не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил, поддерживаемых Западом и прежде всего США и боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).