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В Москве из-за ветра и грозы пострадали 12 человек

Происшествия

В разных районах города упали 72 дерева

Москва, 10 мая 2019, 02:46 — REGNUM  Гроза и порывистый ветер, обрушившиеся на Москву, привели к травмированию 12 человек. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, передают «Вести».

Стихия разбушевалась в столице в День Победы, 9 мая. В разных районах города упали 72 дерева, в результате повреждены пять автомобилей.

Ни один из 12 пострадавших не получил тяжелых травм. Представители префектуры Юго-Восточного административного округа опровергли сообщения о травмировании посетителей парка «Кузьминки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пяти пострадавших, которые обратились за помощью к медикам после грозы.

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