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Тело четвертого из семи пропавших туристов нашли на Алтае

Происшествия

Группу туристов накрыло лавиной

Горно-Алтайск, 10 мая 2019, 01:11 — REGNUM  Четвертый из семи туристов, пропавших посла схода лавины в горах Алтая, обнаружен мертвым. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Тело туриста нашли 9 мая в ходе поисковой операции. Ухудшение погоды и снегопад в районе поисков вынудили спасателей прекратить работу до утра.

«Тело четвертого туриста сегодня невозможно доставить в Горно-Алтайск из-за плохой погоды», — говорится в сообщении.

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Утром 10 мая поиски на одном из склонов Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе возобновятся. В них участвуют 30 спасателей и 7 кинологических расчетов из Хакасии, Республики Алтай и Алтайского края. В Горно-Алтайск продолжают приезжать родственники пропавших туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая девять туристов из Новосибирской области, которые планировали покорить пик Металлургов на Алтае, попали под лавину. Две девушки выжили и двое суток добирались до базы со связью. Тела троих из семи пропавших были обнаружены 8 мая. Остальные туристы числятся пропавшими без вести.

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Гибель туристов в горах Алтая 6 мая 2019 года
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