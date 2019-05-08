После обвала в горах Алтая выжившие туристы двое суток добирались до связи

Горно-Алтайск, , 09:50 — REGNUM После снежной лавины, которая накрыла группу новосибирских туристов в горах Алтая, двум выжившим девушкам пришлось двое суток добираться до места стоянки со связью. Об этом сообщает НГС со ссылкой на сотрудников гостевого дома Siberia, в котором перед восхождением в горы останавливались погибшие.

Сейчас работники гостевого дома переживают, что делать с вещами, которые оставили туристы. А именно — с тремя машинами, которые оставила группа на базе.

«Они оставили их в теплом гараже. Надо, чтобы родственники забрали их или как», — добавил работник гостевого дома.

Напомним, предварительно установлено, что 1 мая 2019 года туристическая группа из Новосибирской области в количестве девяти человек направилась в Республику Алтай. За две недели альпинистам предстояло преодолеть маршрут четвертой категории сложности с подъемом и спуском с пика Металлургов. 6 мая группу накрыло лавиной. По предварительным данным, выжить удалось лишь двоим девушкам, но из-за отсутствия связи они только 8 мая смогли сообщить о трагедии. Спасатели ещё не добрались до места ЧП. Погибшие числятся пропавшими без вести.