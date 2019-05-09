Четверг, 9 Мая 2019 года
13:54:36 МСК

Пять человек под Иркутском пострадали из-за водителя, перепутавшего педали

Происшествия

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь

Пять человек под Иркутском пострадали из-за водителя, перепутавшего педали
Иван Шилов © ИА REGNUM
Последствия аварии

Иркутск, 9 мая 2019, 13:35 — REGNUM  Пять человек пострадали по вине водителя, не сумевшего справиться с управлением автомобилем в Иркутской области. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota ремонтировал его, предварительно припарковавшись на одной из улиц в поселке Мамоны Иркутской области.

В ходе ремонта мужчина, не опуская капота, сел за руль и, предположительно, нажал не на ту педаль. Иномарка, рванув с места, сбила пятерых пешеходов и повредила стоящий рядом легковой автомобиль.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Водитель задержан сотрудниками полиции для прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, у водителя возьмут показания в связи с произошедшим.

Ранее ИА REGNUM сообщило о четырёх погибших в Сахалинской области в результате опрокидывания в реку грузовика КамАЗ.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли на Сахалине при опрокидывании КамАЗа в реку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить