Названа причина экстренной посадки авиалайнера Air France в Иране

Исфахан, Иран, , 23:47 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в Иране по причине неисправности вентиляционной системы, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отмечается, из-за обнаружившейся неполадки экипаж воздушного судна принял решение отклониться от маршрута и запросил посадку в аэропорту города Исфахан.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что самолёт Airbus A-340, вылетевший из Парижа в индийский Мумбаи, экстренно приземлился в Иране. Согласно данным сервиса Flightradar24, перед посадкой самолёт подал сигнал бедствия.

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