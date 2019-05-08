Гособвинение довольно приговором Кокорину и Мамаеву

Москва, , 18:14 — REGNUM Государственное обвинение пока не знает, будет ли частично обжаловать приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, однако отмечает, что судебный процесс прошёл без нарушений. Об этом сообщила прокурор Светлана Тарасова, комментируя решение Пресненского районного суда Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний момент суд практически полностью согласился с той квалификацией, которая была предложена стороной государственного обвинения. Всем лицам назначено реальное лишение свободы. Что касается оправдания Кокорина-младшего по статье 116 УК РФ («Побои»), вопрос обжалования будет решён при получении копии приговора и полном её изучении», — сказала прокурор.

Также государственный обвинитель прокомментировала решение судьи, не признавшего предварительный сговор между участниками. Тарасова отметила, что по вопросу, обжаловать ли эту часть, решение будет принято после получения копии протокола судебного решения.

«Процесс был полностью проведён в рамках уголовно-процессуального законодательства», — отметила прокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пресненский районный суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.