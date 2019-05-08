Среда, 8 Мая 2019 года
06:58:34 МСК

В Ленобласти спасли детеныша тюленя

Происшествия

Предполагается, что у животного болезнь кишечника

В Ленобласти спасли детеныша тюленя
Детёныш тюленя

Санкт-Петербург, 8 мая 2019, 05:22 — REGNUM  Детеныша тюленя, которого местные жители обнаружили в Финском заливе в районе базы Окуневая в Ленинградской области, удалось спасти, сообщает портал 78.ru.

Сообщается, что вес тюленя составляет всего 10 килограммов. Эксперты считают, что у животного болезнь кишечника. Активисты общества «Спасение тюленей» заявили, что животное сначала вылечат, а потом откормят для нормального для этой особи веса. После лечения тюленя выпустят на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля сотрудники московской полиции спасли лисёнка, вышедшего на проезжую часть на улице Осташковской. Сотрудник ДПС остановил движение автомобилей и подобрал животное. Позднее лисёнка передали в Калужский центр реабилитации диких животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские полицейские спасли лисёнка на дороге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить