В Ленобласти спасли детеныша тюленя

Санкт-Петербург, , 05:22 — REGNUM Детеныша тюленя, которого местные жители обнаружили в Финском заливе в районе базы Окуневая в Ленинградской области, удалось спасти, сообщает портал 78.ru.

Сообщается, что вес тюленя составляет всего 10 килограммов. Эксперты считают, что у животного болезнь кишечника. Активисты общества «Спасение тюленей» заявили, что животное сначала вылечат, а потом откормят для нормального для этой особи веса. После лечения тюленя выпустят на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля сотрудники московской полиции спасли лисёнка, вышедшего на проезжую часть на улице Осташковской. Сотрудник ДПС остановил движение автомобилей и подобрал животное. Позднее лисёнка передали в Калужский центр реабилитации диких животных.

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