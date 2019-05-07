Захвативший заложников во Франции открыл стрельбу по полицейским

Бланьяк, Франция, , 20:55 — REGNUM Захвативший заложников в табачном магазине в пригороде французской Тулузы открыл огонь по сотрудникам полиции, передаёт телерадиокомпания Franceinfo.

Как сообщается, злоумышленник дважды открыл стрельбу в сторону служб безопасности, чтобы оттеснить оцепление подальше от магазина.

Установлено, что заложников захватил 17-летний молодой человек. Он вооружён и снимает происходящее на камеру GoPro, закреплённую у него на каске. Злоумышленник продолжает удерживать четырёх человек и потребовал, чтобы к нему прибыл полицейский переговорщик.

На месте продолжают работать специальная группа полиции по борьбе с терроризмом и организованной преступностью RAID и бойцы спецназа.

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