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Спасатели вытащили из Москвы-реки африканского студента

Происшествия

Он не владеет русским языком и является студентом одного из московских вузов

Спасатели вытащили из Москвы-реки африканского студента
A.Savin
Большой Каменный мост

Москва, 7 мая 2019, 04:18 — REGNUM  Студент из Ганы упал в воду Москвы-реки недалеко от Каменного моста в центре столицы, сообщает пресс-служба московского департамента по делам гражданской обороны.

Сообщается, что спасателям удалось вытащить студента из воды и доставить его на спасательную станцию «Крымский мост». Отмечается, что пострадавшему 35 лет, он — гражданин Ганы и не владеет русским языком и является студентом одного из столичных вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую женщину в районе стадиона «Лужники». Сотрудники экстренных служб сообщили, что женщина находилась в неадекватном состоянии и, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели вытащили из Москвы-реки женщину в районе стадиона «Лужники»

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Происшествия на воде
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