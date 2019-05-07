Спасатели вытащили из Москвы-реки африканского студента

Москва, , 04:18 — REGNUM Студент из Ганы упал в воду Москвы-реки недалеко от Каменного моста в центре столицы, сообщает пресс-служба московского департамента по делам гражданской обороны.

Сообщается, что спасателям удалось вытащить студента из воды и доставить его на спасательную станцию «Крымский мост». Отмечается, что пострадавшему 35 лет, он — гражданин Ганы и не владеет русским языком и является студентом одного из столичных вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую женщину в районе стадиона «Лужники». Сотрудники экстренных служб сообщили, что женщина находилась в неадекватном состоянии и, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.

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