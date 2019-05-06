Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Москва, , 22:29 — REGNUM Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время выступления с последним словом в Пресненском районном суде Москвы признали, что наносили удары потерпевшим. Они отрицают, что действовали из хулиганских побуждений, и вновь принесли извинения, причём не только потерпевшим, но и своим семьям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Много было сказано за все эти процессы, которые прошли. От себя хочу сказать: в той части, которую заявил мой защитник, свою вину признаю, раскаиваюсь, хочу принести свои извинения потерпевшим, своей семье, которая пострадала намного больше, чем я. И те наказания, которые мы сейчас отбыли, находясь в СИЗО, скорее всего, заслуженны. Я даже оспаривать не буду. Хотелось бы на этом и ограничиться. Хочу ссылаться на то, что на протяжении всего процесса мы были открыты, и хотелось бы, чтобы это дело для всех завершилось нормально. Мы, я считаю, своё наказание отбыли — почти 7 месяцев. Хотелось бы всё-таки вернуться в большой спорт. Но чем быстрее мы освободимся, тем больше это будет возможно. Потому что каждый день нахождения в СИЗО отдаляет нас от этой цели. Ещё раз приношу все извинения: потерпевшим, семье и всему обществу», — сказал Павел Мамаев.

В свою очередь, Александр Кокорин принёс извинения не только потерпевшим и родственникам, но и футбольному клубу «Зенит», за который он играет:

«Ну, в первую очередь хотел бы сказать, что я не знаю, почему говорят, что мы не признали свою вину. Свою вину мы признали полностью, кроме хулиганства. Я бы хотел извиниться перед Денисом Паком. Наверное, перед Соловчуком тоже хотел бы извиниться за брата. Я мог его как-то предостеречь. Хотелось бы извиниться перед тренерским штабом, своей семьёй».

Голос Кокорина дрогнул. Выдержав долгую паузу и вздохнув, спортсмен признался, что ему «тяжело говорить».

«Это космический срок для меня. Сразу, как мы попали в следственный изолятор, мы говорили, что мы хотим ответить за то, что мы совершили. Я не знаю, почему гособвинитель говорил, что у нас показания были нечёткие. Мы не могли об этом и поговорить, и подумать, что мы, профессиональные спортсмены, сможем пойти на сговор, чтобы причинить кому-то вред. Извинения принёс… Всем вроде… Ваша честь, хотелось бы по-человечески попросить не ломать все судьбы ребят», — обратился Кокорин-старший.

Кирилл Кокорин заверил суд, что никогда в жизни больше не поступит подобным образом.

«Да, я ударил Соловчука пару раз, это неправильно. Я готов нести за это наказание. Я дал пощёчину Паку. Я не сделаю так же, я бы и на следующий же день не сделал бы так же. Я раскаиваюсь. В первую очередь перед родными. Приносить извинения — я уже приносил их четыре раза. Может, меня не хотят слышать. Я извинился чисто по-человечески. Для себя я сделал выводы. В СИЗО прочитал 40 книжек, в жизни столько не читал. Но это не наше место, я не думаю, что мы такие преступники. Ну, какое хулиганство, какой предварительный сговор? Это же бред!» — заявил он.