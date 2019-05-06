Москва, , 12:40 — REGNUM

В истории коммерческой эксплуатации Superjet-100 аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево» является первой катастрофой, заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Он отметил, что последний инцидент с данным воздушным судном произошёл в Индонезии во время демонстрационного полёта. Судно находилось в рейсе экспериментальной авиации, и это не было коммерческой эксплуатацией самолёта.

«Причины в целом известны, связаны с так называемым человеческим фактором, а именно: выполняя демонстрационный полёт в условиях плохой видимости, воздушное судно столкнулось с препятствием на земле, склоном горы. К сожалению, у экипажа не хватило времени, чтобы предотвратить это столкновение. Однако если бы была информация, что те или проблемы Superjet могут создавать угрозу безопасности полётов, самолёт бы не эксплуатировался. Совершенно очевидно, что все самолёты, которые обладают действующим сертификатом типа, свидетельством лётной годности, считаются безоговорочно безопасными», — считает Пантелеев.

Он также прокомментировал вопросы, связанные с эвакуацией пассажиров, в частности, информацию о том, что многие пассажиры забирали свою ручную кладь и покидали воздушное судно с сумками. По мнению эксперта, в настоящий момент судить о том, насколько это повлияло на время эвакуации пассажиров, не совсем корректно, так как доступные для просмотра видеокадры не дают полного представления, что именно происходило на борту воздушного судна.

«Общеизвестно, что, в случае аварийной эвакуации, пассажиры должны как можно скорее покинуть воздушное судно, и любое промедление, связанное с тем, чтобы открывать багажную полку, доставать какие-то вещи, может привести к драматическим событиям. Однако без детального изучения свидетельств, показаний делать выводы о степени вины пассажиров, некорректно», — заявил Пантелеев.

Он также добавил, что статистика эксплуатации Superjet-100 за 2018 год является более позитивной, чем в предыдущие годы, однако очевидно, что нынешние события повлияют на статистические данные самым драматическим образом, и если после выяснения всех обстоятельств, приведших к трагедии, будут выявлены какие-то системные проблемы, необходимо будет разработать план мероприятий, позволяющих данные проблемы разрешить.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» во время экстренной посадки загорелся пассажирский самолёт Superjet-100, который должен был выполнить рейс Москва — Мурманск. По данным Следственного комитета России, катастрофа унесла жизнь 41 человека. «Общероссийское объединение пассажиров» выступило с инициативой предусмотреть техническую возможность блокировки верхних полок ручной клади на момент взлёта и посадки самолёта во время возникновения ЧС.