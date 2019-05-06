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Петербуржцы сообщили о подозрительных хлопках в Купчино

Происшествия

Местные жители утверждают, что слышали их рядом с будущим вестибюлем строящейся станции метро «Проспект Славы»

Санкт-Петербург, 6 мая 2019, 13:13 — REGNUM  Около 10 громких хлопков неизвестного происхождения раздались в Купчино, на юге Петербурга, в районе перекрестка проспекта Славы и улицы Бухарестской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

По их словам, это произошло около 12:35, они приняли хлопки за взрывы.

«Это случилось примерно в том месте, где строится наша станция метро. Мы позвонили по номеру 112, они приняли сообщение в работу», — заявили горожане.

Будущий вестибюль станции «Проспект Славы» возводится на стороне Парка Интернационалистов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Метрострое», на стройплощадке действительно ведутся работы, однако подтвердить или опровергнуть, что хлопки связаны с действиями строителей, в компании пока не смогли.

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