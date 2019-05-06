Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Вооруженные автоматом преступники ограбили посетителей кафе в Германии

Происшествия

При ограблении пострадал один человек

Оберурзель, Германия, 6 мая 2019, 11:03 — REGNUM  Вооруженная автоматом банда ограбила посетителей кафе в Германии, передает немецкий канал n-tv.

Ограбление произошло в ночь на 6 мая в городе Оберурзель (федеральная земля Гессен). Пятеро неизвестных мужчин в масках и балаклавах, угрожая автоматом, забрали в общей сложности €8 тыс. у посетителей кафе. Они распылили в помещении едкий газ, один из гостей был госпитализирован с раздражением дыхательных путей.

Преступники скрылись на автомобиле, не оставив улик. Полиция опрашивает свидетелей преступления.

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Происшествия в развлекательных заведениях
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