Вооруженные автоматом преступники ограбили посетителей кафе в Германии

Оберурзель, Германия, , 11:03 — REGNUM Вооруженная автоматом банда ограбила посетителей кафе в Германии, передает немецкий канал n-tv.

Ограбление произошло в ночь на 6 мая в городе Оберурзель (федеральная земля Гессен). Пятеро неизвестных мужчин в масках и балаклавах, угрожая автоматом, забрали в общей сложности €8 тыс. у посетителей кафе. Они распылили в помещении едкий газ, один из гостей был госпитализирован с раздражением дыхательных путей.

Преступники скрылись на автомобиле, не оставив улик. Полиция опрашивает свидетелей преступления.