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В «Шереметьево» завершены аварийно-спасательные работы

Происшествия

Сгоревший Superjet-100 увозят с места катастрофы

Москва, 6 мая 2019, 02:25 — REGNUM  Аварийно-спасательные работы на месте жёсткой посадки лайнера Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» завершены. Сообщение об этом опубликовано 6 мая на странице воздушной гавани в Facebook.

«На данный момент завершены аварийно-спасательные работы», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что службы воздушной гавани приступили к буксировке самолета и ликвидации последствий происшествия. На месте также работает следственная группа, в воздушной гавани развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров аварийного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в 18:02 мск лайнер «Аэрофлота» Superjet-100 вылетел в Мурманск, совершая рейс SU 1492. Из-за неисправности экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево», и в 18:30 совершил аварийную посадку. При этом самолет загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, такие данные приводит СКР. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем гибель людей.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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