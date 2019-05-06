В «Шереметьево» завершены аварийно-спасательные работы

Москва, , 02:25 — REGNUM Аварийно-спасательные работы на месте жёсткой посадки лайнера Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» завершены. Сообщение об этом опубликовано 6 мая на странице воздушной гавани в Facebook.

«На данный момент завершены аварийно-спасательные работы», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что службы воздушной гавани приступили к буксировке самолета и ликвидации последствий происшествия. На месте также работает следственная группа, в воздушной гавани развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров аварийного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в 18:02 мск лайнер «Аэрофлота» Superjet-100 вылетел в Мурманск, совершая рейс SU 1492. Из-за неисправности экипаж принял решение вернуться в «Шереметьево», и в 18:30 совершил аварийную посадку. При этом самолет загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, такие данные приводит СКР. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем гибель людей.

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