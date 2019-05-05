Володин выразил соболезнования родным погибших в самолете «Аэрофлота»

Москва, , 22:55 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при возгорании Sukhoi Superjet 100, сообщает сайт нижней палаты парламента.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево». Следствие рассматривает несколько версий.

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