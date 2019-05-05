Медведев выразил соболезнования родным погибших в самолете «Аэрофлота»

Москва, , 22:27 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее Медведев говорил по телефону с министром транспорта Евгением Дитрихом.

«Он доложил о ситуации в Шереметьево, где аварийно приземлился самолёт «Аэрофлота», — отмечается на сайте правительства.

Поручено образовать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.

Также Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Следственного комитета России, следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных, заверили в СК.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая.

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