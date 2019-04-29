Душил таксиста, напал на полицейских: в Дагестане задержали буйного туриста

Избербаш, Дагестан, , 16:35 — REGNUM Буйного гражданина Саудовской Аравии Басима Салеха задержали в Дагестане. В течение дня гость республики успел напиться, вступить в перепалку с посетителями кафе, напасть на таксиста и сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе регионального МВД.

Басим Салех и 29-летняя жительница России познакомились в аэропорту Дубая и решили поехать отдохнуть в Дагестан. Путешествуя по республике, они заехали в город Избербаш, где остановились поужинать в кафе. Здесь в состоянии алкогольного опьянения аравиец принялся провоцировать посетителей заведения и разжигать конфликт.

Дабы спасти ситуацию, спутница иностранного туриста вызвала такси. Однако по дороге Салех напал на водителя и попытался его задушить. Таксист вызвал полицейских, на которых аравиец бросился с кулаками. Когда стражи порядка попытались посадить его в патрульную машину, иностранец оторвал погоны, порвал галстук и карман кителя старшего наряда.

Сотрудникам пришлось надеть на гостя республики наручники, после чего его доставили в городской отдел полиции. Для дальнейшего разбирательства материалы в отношении иностранца переданы в следственные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на территории Дагестана иностранные граждане совершили 359 преступлений. Такие данные 22 апреля 2019 года в ходе совещания по обеспечению правопорядка привёл глава региона Владимир Васильев. Всего, по словам политика, через пункты пропуска государственной границы в республику, а течение года въехало порядка 414 тысяч граждан зарубежных стран.