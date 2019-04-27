Автомобиль главного редактора местной газеты в Днепропетровске сожгли

Днепропетровск, Украина, , 11:56 — REGNUM Автомобиль главного редактора местной газеты «Заря» Владимира Писоцкого сожгли неизвестные в городе Днепропетровске на Украине. Об этом 27 апреля сообщил глава национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в своём Facebook.

По мнению Томиленко, поджог продолжает серию акций запугивания журналистов в Днепропетровской области. Томиленко напомнил, что ранее в Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя, а позднее там же полностью выгорела редакция местного издания «Событие».

При этом, как подчеркнул Томиленко, ни одно из дел о поджогах имущества журналистов расследовано должным образом не было.

Глава НСЖУ выразил солидарность со своими коллегами из Днепра, Днепропетровской областной организации НСЖУ и заявил, что поджоги имущества журналистов и безнаказанность за эти преступления является наступлением на свободу слова.

Стоит отметить, что по данным НСЖУ с начала текущего года на Украине зафиксировано уже 13 случаев физической агрессии против журналистов. Больше всего таких случаев произошло в Киеве и области.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обеспокоенности, которую выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в связи с обстрелом российских журналистов украинскими войсками в Донбассе.

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