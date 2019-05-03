В ЮАР спасли 1800 горняков, заблокированных в шахте по добыче платины

Кейптаун, , 15:34 — REGNUM 1800 рабочих в ЮАР были спасены из заблокированной в результате аварии шахте по добыче платины горнодобывающей компании Sibanye Gold Ltd в городе Рюстенбург. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба министерства минеральных ресурсов страны.

Для вывода горняков на поверхность спасатели использовали дополнительный путь выхода из шахты. Всё время заточения под землёй шахтёры находились в относительной безопасности с доступом к воде и с работающей системой вентиляции, поэтому в результате ЧП никто из горняков не пострадал.

Напомним, авария в платиновой шахте горнодобывающей компании Sibanye Gold Ltd произошла 30 апреля. Сломалась система транспортировки рабочих на поверхность. Как уточнил представитель компании Sibanye, в шахте обрушились рельсы.

В настоящее время обломки системы транспортировки рабочих удалось убрать, были проведены необходимые ремонтные работы и проверка безопасности рудника. Начато комплексное расследование ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на заброшенной шахте в провинции Мпумаланга в ЮАР. В момент аварии в шахте находились около 20 человек. Число жертв обрушения шахты достигло 18 человек.

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