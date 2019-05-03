В Сыктывкаре возник крупный пожар в цеху деревообрабатывающего предприятия

Сыктывкар, , 12:48 — REGNUM Крупный пожар произошёл на ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» в Сыктывкаре. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми.

Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу Сыктывкара в 05:35 по местному времени. Возгорание произошло в помещении производственного цеха комбината.

На момент прибытия пожарных на место происшествия всё здание цеха уже было охвачено огнём. Благодаря оперативным и умелым действиям огнеборцев огонь был ликвидирован уже в 06:53 по местному времени.

В ликвидации пожара приняли участие 47 человек личного состава, было задействовано 16 единиц техники. Площадь возгорания на пике составила 1000 кв. метров. Производственный цех был сильно повреждён пламенем.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет. В настоящее время идёт оценка ущерба, нанесённого пожаром, выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на электрохимическом заводе на северо-западе Китая. В результате ЧП погибли два человека, ещё 18 получили ожоги первой и второй степени.

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