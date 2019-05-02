Два человека погибли от ожогов после ЧП на электрохимическом заводе в Китае

Пекин, , 13:50 — REGNUM Два человека погибли, ещё 18 пострадали в результате ЧП на электрохимическом заводе на северо-западе Китая. Об этом 2 мая сообщает новостной портал Sina.

По данным портала, трагический инцидент произошёл в 05:00 мск возле одной из печей с карбидом кальция на заводе компании Shenzhou Hengyuan Investment Group Electrochemical Co., Ltd. Завод находится в городе Шэньму провинции Шэньси.

В результате ЧП 20 человек получили ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, но позднее двое из пострадавших скончались.

На месте происшествия работают представители власти и экстренные службы. Причины ЧП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на химической фабрике во Внутренней Монголии на севере Китая. В результате взрыва погибли четыре человека, 35 пострадали.

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