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Два человека погибли от ожогов после ЧП на электрохимическом заводе в Китае

Происшествия

Пострадали ещё 18 человек

Два человека погибли от ожогов после ЧП на электрохимическом заводе в Китае
Chong Fat
Скорая помощь. Китай

Пекин, 2 мая 2019, 13:50 — REGNUM  Два человека погибли, ещё 18 пострадали в результате ЧП на электрохимическом заводе на северо-западе Китая. Об этом 2 мая сообщает новостной портал Sina.

По данным портала, трагический инцидент произошёл в 05:00 мск возле одной из печей с карбидом кальция на заводе компании Shenzhou Hengyuan Investment Group Electrochemical Co., Ltd. Завод находится в городе Шэньму провинции Шэньси.

В результате ЧП 20 человек получили ожоги разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, но позднее двое из пострадавших скончались.

На месте происшествия работают представители власти и экстренные службы. Причины ЧП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на химической фабрике во Внутренней Монголии на севере Китая. В результате взрыва погибли четыре человека, 35 пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Из 35 пострадавших при взрыве на фабрике в КНР 10 выписаны из госпиталя

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